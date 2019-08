Incendio al Cinema Moderno di Tricase durante la proiezione de Il Re Leone. Tanta paura ma nessun ferito

Fortunatamente hanno funzionato alla perfezione le procedure di evacuazione della sala di proiezione. E ciò ha fatto sì che tutto andasse per il meglio nel momento in cui all’interno del Cinema Moderno, durante la proiezione del film ‘Il Re Leone’ si è capito che qualcosa non stava andando come doveva e che c’era il rischio che divampasse un incendio.

Le parole del Vice-comandante dei VV. FF.

‘Stiamo raccogliendo tutte le informazioni dalla squadra che è intervenuta sul posto – ha detto a Leccenews24.it il vice-comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Angelo Miglietta -. Tutte le ipotesi sono al vaglio, da un evento doloso a un cortocircuito. Al momento non possiamo dire nulla, ma tra qualche ora saremo certamente in grado di capire cosa è successo e daremo le opportune comunicazioni’.

I fatti, le ipotesi

Intorno alle 21 al Cinema Moderno di Tricase si sono vissuti attimi di paura per gli spettatori del film in programmazione. Dalle prime ricostruzioni sembra che un decoder sia andato in cortocircuito e abbia cominciato a surriscaldarsi e prendere fuoco. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tricase ha scongiurato tutti i pericoli. Alcune persone sedute in sala hanno raccontato di aver visto il fumo uscire dalla finestrella di aerazione. Il fumo stava per arrivare ad invadere gli ambienti.

Da manuale le procedure di evacuazione

Fatto è che in tanti, soprattutto famiglie, si erano recati al cinema tricasino per assistere alla proiezione de Il Re Leone. Ad un certo punto qualcosa è andata a fuoco (un decoder, si pensa) e subito c’è stato un fuggi fuggi generale verso la strada.

Bisogna dire, però, che le procedure di evacuazione sono state rispettate alla perfezione poiché non si è registrato alcun ferito nella ressa all’uscita. Un po’ di paura, qualche trepidazione, ma fortunatamente nessun ferito.

Domattina i Caschi Rossi ci aiuteranno a capire cosa è realmente accaduto.