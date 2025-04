In fiamme nella notte Citroën Berlingo a Miggiano, mezzo completamente distrutto dal fuoco

Nella nottata appena trascorsa, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Distaccamento di Tricase, è intervenuta nel Comune di Miggiano , in via Giuseppe Mazzini al numero10, per l’incendio di un autofurgone Citroën Berlingo.

Il mezzo, affidato a un’autofficina per riparazioni, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Era parcheggiato di fronte all’ingresso dell’officina stessa.

Le fiamme hanno inoltre provocato danni alla facciata dell’edificio e a un portoncino. Per irraggiamento, si sono verificati lievi danni anche a una Dacia Logan, parcheggiata nelle immediate vicinanze.

L’intervento dei Caschi Rossi è servito ad impedire l’ulteriore propagarsi del fuoco, limitando i danni ad altre strutture e automezzi e scongiurando pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Alessano.