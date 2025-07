Fiamme nella notte ad Alliste, il fuoco colpisce una Citroen C5. Intervengono i Vigili del Fuoco

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 02.36 circa, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta nel Comune di Alliste , in via Tito Schipa, per un principio d’incendio che ha interessato una Citroën C5 regolarmente parcheggiata in strada.

Al momento dell’arrivo sul posto, l’incendio stava coinvolgendo parzialmente lo pneumatico posteriore sinistro del veicolo.

Considerata la presenza di altre autovetture in sosta nei pressi, è stato necessario provvedere allo spostamento immediato dei mezzi per evitare il coinvolgimento e la propagazione delle fiamme.

L’intervento dei Caschi Rossi è valso allo spegnimento totale dell’incendio, al contenimento dei danni e alla prevenzione di ulteriori conseguenze per la pubblica e privata incolumità.

Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i militari del Norm dei Carabinieri di Casarano per le attività di competenza.