A fuoco una Citroen a Galatina, gravi danni anche al prospetto di un’abitazione

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, è intervenuta nel Comune di Galatina per l’incendio di un’autovettura Citroen C4.

Le fiamme hanno provocato danni da irraggiamento a un autofurgone parcheggiato nelle immediate vicinanze, oltre che ingenti danni alla facciata di un edificio a tre piani, sito in via Noha civico 7.

L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venisse domato l’incendio, salvaguardate le strutture circostanti e messo in sicurezza la zona.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallipoli e della Stazione di Galatina.