Scoppia un incendio nella concessionaria di auto, a fuoco 14 mezzi. Si indaga

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e, naturalmente, spetterà agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.15, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire a Cavallino, in Via Rosario Miglietta, dove, all’interno della concessionaria di automobili Universal Auto, si era sviluppato un incendio.

Le fiamme hanno coinvolto ben 14 autovetture.

Una volta sul luogo gli uomini di “Viale Grassi”, hanno prontamente domato il rogo e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona.

Successivamente, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza la causa che ha portato ai fatti. Le indagini sono in corso.