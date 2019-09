Scavalca la recinzione e appicca il fuoco in una concessionaria di Veglie, piromane ripreso dalle telecamere

Ha scavalcato la recinzione e, una volta all’interno, ha versato il liquido infiammabile su due autovetture, ha dato loro fuoco per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Ancora fiamme in Salento, dove, nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 22.00, un uomo, ripetiamo, con il viso travisato da un passamontagna, ha scavalcato la recinzione della concessionaria di auto Lan Car, sita in Via Bosco, alla periferia di Veglie e poi, una volta all’interno, ha versato il liquido infiammabile su due mezzi, una Fiat panda e una Fiat Doblò, ha appiccato il fuoco ed è scappato.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, facendo sì che non si propagasse ulteriormente interessando altre autovetture.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme ai Carabinieri, arrivati nel frattempo, hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

L’autore del gesto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della rivendita e di quelle situate nei pressi. Spetterà agli inquirenti dare un nome e un volto al piromane e stabilire le cause che lo hanno portato a compiere il gesto.