A fuoco attrezzi agricoli in un deposito alle porte di Lecce. Si indaga

Le cause che hanno determinato l’incendio di numerosi attrezzi agricoli accatastati nel piccolo deposito alle porte di Lecce sono in via di definizione. Fatto sta che stamattina, intorno alle 6.15, una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando Provinciale del capoluogo sito in Viale Grassi, unitamente ad un supporto con autobotte, è intervenuta in via Adriatica, in Località Solicara, per l’ incendio del deposito.

Sul sito, all’interno di un sottoscala, le fiamme stavano consumando vari attrezzi agricoli. Le alte temperature generate dalla combustione hanno danneggiato parte della struttura perimetrale.

I Caschi Rossi, terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona operazioni. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo.