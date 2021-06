Incendio distrugge le vecchie barche di un deposito, una nube nera invade il cielo di Tricase

Impossibile non notare il fumo nero che proveniva dalla zona industriale di Tricase, tant’è che sono state diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare la presenza nel cielo di quella nuvola densa e scura, segno che era scoppiato un incendio e che doveva essere anche di grosse proporzioni. In effetti, le fiamme hanno avvolto le vecchie imbarcazioni ‘parcheggiate’ in un deposito che si affaccia sulla strada provinciale che da Tricase conduce a Montesano. Forte anche l’odore, dovuto alla vetroresina delle imbarcazioni.

Più o meno l’orologio segnava le 12.30 quando è scattato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i Caschi Rossi del locale distaccamento che, insieme ad altre squadre, stanno ancora lottando per domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri che stanno ‘gestendo’ la situazione sul fronte del traffico e della sicurezza degli automobilisti di passaggio.

Impossibile, almeno per il momento, stabilire quale sia la natura dell’incendio, l’ennesimo in questa estate salentina appena cominciata. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, tutta da confermare una volta spento il fuoco, le fiamme potrebbero essere partite da un albero che si trova alle spalle del deposito o dalle sterpaglie che costeggiano la strada. A quel punto, il rogo si sarebbe propagato.

Durante le operazioni di spegnimento, due vigili del fuoco avrebbero accusato un malore a causa del fumo e delle temperature elevate, ma sono stati aiutati da una auto medica giunta in soccorso.