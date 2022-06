Fiamme in un deposito di Surbo, prendono fuoco tubi di plastica. Incendio domato dai Caschi Rossi

Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato ai fatti e come sempre bisognerà aspettare la conclusione di tutti gli accertamenti da parte degli inquirenti, ma un nuovo incendio si è sviluppato nella giornata di oggi nel Salento.

Intorno alle 12.00, infatti, a Surbo, presso un deposito di arredi da bagno e termoidraulica sono divampate le fiamme che hanno interessato alcuni tubi in plastica che hanno creato una densa cortina di fumo nera.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che una volta sul luogo hanno prontamente domato le fiamme, per poi mettere in sicurezza la zona.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno preso il via tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dello scoppio del rogo.

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che il fuoco si sia sviluppato in un terreno limitrofo, per propagarsi all’interno della struttura.

I danni subiti sono ancora in fase di quantificazione.