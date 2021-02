Si ferma per fare rifornimento e l’auto prende fuoco, momenti di paura al distributore di benzina

Sono stati veri e propri momenti di paura quelli vissuti da un automobilista nella tarda serata di ieri, soprattutto perché lì, di materiale infiammabile ce ne è tanto e si sarebbe potuta verificare una tragedia.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 22.30, quando, ieri, una persona si è fermata a fare benzina presso la stazione di servizio sita all’interno del Centro Commerciale di Cavallino. Al momento del rifornimento, però, per cause ancora da chiarire, improvvisamente l’autovettura ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato la colonnina del distributore e la paura è stata tanta per il malcapitato.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno immediatamente domato il rogo. In tempo per fare sì che fossero scongiurati danni più gravi, ma non abbastanza per fare in modo di salvare il mezzo, andato totalmente distrutto.

Con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Cavallino che, al termine delle operazioni di spegnimento, insieme ai Caschi Rossi, hanno messo in sicurezza la zona.