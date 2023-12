Fiamme nella notte a Taurisano, a fuoco una Renault. Gesto di natura dolosa

Il movente è ancora da stabilire, ma al momento non vi sono dubbi che il gesto sia di natura dolosa.

Fiamme nella notte a Taurisano, dove, intorno alle 20.20, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ugento, è stata chiamata a intervenire in Via Settembrini, in quanto una Renault di proprietà di una 46enne del posto, è stata oggetto delle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, poi, una volte terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona.

Sul luogo anche gli agenti di Polizia del Commissariato locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dalle quali è emerso che un uomo si è avvicinato alla macchina, l’ha cosparsa di liquido infiammabile ha appiccato il fuoco e poi è fuggito via.

L’incendio ha causato danni anche a un balcone nella vicinanze dell’auto.

Sono in corso le indagini per risalire all’autore.