Scoppia un incendio in un box a Taurisano ed esplodono bombole del gas. Residenti evacuati

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli che hanno vissuto i residenti di alcune abitazioni a Taurisano che, per motivi di sicurezza, sono stati, altresì, costretti a evacuare le proprie case.

Nella nottata appena trascorsa, all’interno di un garage in Via Ugento, un camioncino per cause accidentali ha preso fuoco. All’interno del mezzo, però, erano presenti alcune bombole del gas che, a causa della fiamme, sono esplose.

Non appena udita la deflagrazione è stato prontamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco. I Caschi rossi, non appena giunti sul posto, si sono prontamente messi all’opera per domare il rogo e, per motivi di sicurezza, ripetiamo, hanno fatto evacuare i proprietari della rimessa delle abitazioni limitrofe al luogo dell’incendio.

Le operazione di spegnimento si sono protratte per tutte la notte e hanno avuto termine solo all’alba.

Il mezzo è andato totalmente distrutto, mentre, il garage ha subito notevoli danni.

Le case limitrofe, invece, non hanno subito lesioni. I danneggiamenti sono ancora in fase di stima.