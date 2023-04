Appiccano il fuoco a uno stabilimento balneare di San Foca e fuggono via. Caccia agli autori

Si sono introdotti all’interno dello stabilimento balneare, hanno appiccato il fuoco e poi sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

È caccia a due persone che nella notte hanno appiccato le fiamme al lido Eurogarden Beach di San Foca.

I due hanno agito intorno alla mezzanotte, incendiando alcuni arredi. Fortunatamente il rogo si è estinto da solo in breve tempo, procurando pochi danni.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme sono intervenuti i militari dell’Arma di Melendugno. I Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e poi acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, che ha immortalato i malviventi mentre compivano il gesto. Spetterà agli uomini della “Benemerita” dare un nome e un volto agli autori.

Un altro incendio si è verificato un paio d’ore dopo a Ugento. Qui, a essere interessata dalle fiamme un’autovettura, una Renault Megane, parcheggiata in Via Corfù, di proprietà di un insegnante 68enne in pensione.

Sul luogo dell’incendio i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, per poi, terminate le operazioni di spegnimento, insieme agli agenti di Polizia, compiere tutti i rilievi.

Anche in questo caso si sospetta possa essersi trattato di un gesto di natura dolosa.

Il mezzo ha subito danni nella parte anteriore.