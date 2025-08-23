A fuoco una Fiat 500 a San Donato, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03.35, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è intervenuta nel Comune di San Donato di Lecce, in via Vittorio Veneto, per l’incendio di un’autovettura parcheggiata in strada.
Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte anteriore di una Fiat 500.
Il pronto intervento della squadra dei Caschi Rossi, ha permesso lo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, evitando il propagarsi dell’incendio e ulteriori danni a cose o persone.
Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Sul posto erano presenti i Carabinieri della stazione di San Pietro in Lama per gli adempimenti e le indagini di competenza.