Incendio nella notte a Secli, a fuoco una Fiat 600

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 3:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce è stata allertata per un incendio che ha coinvolto un’autovettura Fiat 600, parcheggiata in via Ianni a Seclì nei pressi del civico 1.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, di proprietà di una 53enne. Grazie al pronto intervento dei Caschi Rossi l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi ad altre auto o edifici circostanti.

Al momento, le cause che hanno originato l’incendio sono ancora oggetto di indagine. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con le forze dell’ordine, hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le dinamiche dell’accaduto.