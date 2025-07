Brucia un’auto nella notte a Gallipoli, fiamme distruggono una Fiat Bravo

Ancora incendi aa auto nel territorio salentino.

Nella nottata appena trascorsa, pochi minuti dopo la mezzanotte, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Cagliari, nel centro abitato della “Città Bella”, per l’incendio di un’autovettura parcheggiata.

All’arrivo sul posto, i Caschi Rossi hanno constatato che l’incendio aveva completamente interessato e distrutto il veicolo, una Fiat Bravo.

L’intervento di spegnimento e bonifica ha impedito che le fiamme causassero ulteriori danni a persone o cose, evitando così situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato del Commissariato locale per gli accertamenti di competenza.