Auto nella notte in fiamme a Racale, si indaga sulle cause

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono intervenuti in via Ospina, località Terre Rosse, a Racale per fronteggiare un incendio che ha interessato un’autovettura.

Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di un Fiat Doblò parcheggiato nelle immediate vicinanze di un’abitazione. Grazie al pronto intervento dei Caschi Rossi, le fiamme sono state circoscritte e domate, evitando che si propagassero ad altre strutture e mettendo in sicurezza l’area circostante.

La tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze peggiori, preservando l’incolumità delle persone e dei beni presenti. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno messo in sicurezza mezzo e area.

Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casarano per i rilievi di rito e per avviare le indagini del caso.