Brucia un Fiat Ducato nella notte a Ruffano, cause in corso di accertamento

Non accenna a fermarsi il fenomeno degli incendi a mezzi di trasporto nella provincia di Lecce, l’ultimo si è avuto nella nottata appena trascorsa a Ruffano.

Le lancette dell’orologio avevano superato da circa una ventina di minuti la mezzanotte, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase è intervenuta in via Gramsci, per l’incendio di un veicolo commerciale Fiat Ducato, regolarmente parcheggiato sulla strada.

Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte anteriore – cabina e vano motore.

L’intervento dei Caschi Rossi, ha fatto sì che le fiamme venissero domate e che fosse bonificata l’area, impedendo la propagazione del fuoco verso altri veicoli presenti nel piazzale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Casarano.

Le cause, sono in corso di accertamento.