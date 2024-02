Distrutta una Fiat Panda a Surbo, nuovo incendio a un’autovettura in provincia

Le cause che hanno portato ai fatti sono ancora in corso di accertamento e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle con esattezza.

Non accenna a placarsi il fenomeno delle autovetture andata a fuoco in provincia.

Nella tarda serata di ieri, i Caschi Rossi del Comando provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire a Surbo, in Piazzetta Ruffilli, per spegnere un rogo che aveva interessato una Fiat Panda, di proprietà di un 56enne.

Giunti sul posto gli uomini di “Viale grassi”, hanno constatato che il mezzo era totalmente avvolto dalle fiamme e immediatamente le hanno domate.

Terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona, scongiurando che venissero a crearsi altri danni a cose o persone.

Sono in corso le investigazioni, per stabilire con esattezza la natura dell’incendio.