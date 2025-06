Due incendi nella notte in provincia, bruciano una 5oo e una Nissan a Trepuzzi e Leverano

E’ stata una nottata impegnativa quella dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire per incendi autovettura nei comuni di Trepuzzi e Leverano.

Il primo, all’1.30, nel comune del Nord Salento, dove una squadra della sede centrale di “Viale Grassi” è intervenuta per l’incendio di una Fiat 500L.

I Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza della zona operazioni.

Sul posto sono giunti Carabinieri di Campi Salentina per gli opportuni accertamenti.

Il secondo alle 3.20 a Leverano, quando, una squadra della sede distaccata di Veglie è intervenuta in via D’Annunzio per l’incendio una Nissan King.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato l’incendio, procedendo allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area circostante.

Sul posto anche in questo Carabinieri del posto per gli accertamenti sulle cause dell’evento.

Le cause sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessun ferito risulta coinvolto in entrambi gli episodi.