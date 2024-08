Incendio nella notte a Gemini, autovettura distrutta da fiamme

Alle ore 03:25 del 29 agosto, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Fontana, 94, a Gemini, frazione di Ugento, per un incendio che ha interessato una Fiat Ulysse.

Le fiamme, di cui sono ancora in corso di accertamento le cause, hanno provocato danni ingenti al veicolo. Il rogo si è propagato danneggiando anche la saracinesca di un garage attiguo e un cavo Enel.

L’intervento tempestivo dei Caschi Rossi è stato fondamentale per limitare i danni e prevenire conseguenze più gravi. Grazie alla professionalità dei soccorritori, l’incendio è stato domato in breve tempo e l’area è stata messa in sicurezza.

Al momento, le indagini sono in corso per accertare le cause che hanno originato l’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi.