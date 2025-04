Fiamme nella notte a Tricase, incendio distrugge una Ford C-Max. Indagano i Carabinieri

Ancora incendi ad autovetture nella provincia di Lecce.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.50 , una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – distaccamento di Tricase – è intervenuta nel comune di Tricase, in via Carabellese all’altezza del civico 45, per l’incendio di una autovettura, una Ford modello C-MAX.

L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venissero domate le fiamme e alla in sicurezza l’area, scongiurando altri danni.

Sul posto presenti i Carabinieri di Tricase per i rilievi del caso.

Le cause del rogo, sono in corso di accertamento.