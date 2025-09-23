Ancora un incendio nella notte nel Salento, a fuoco una Ford Focus a Sanarica

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi alle autovetture nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 00:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce – Distaccamento di Maglie – è intervenuta nel comune di Sanarica, in strada vicinale delle Macchie, per un principio d’incendio che ha interessato una macchina parcheggiata sotto un porticato, all’interno di un’area privata.

Le fiamme hanno coinvolto parzialmente la parte anteriore del veicolo, una Ford Focus, e sono state prontamente domate dai Caschi Rossi.

L’opera di spegnimento e bonifica ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, scongiurando pericoli per persone e cose.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della Stazione di Maglie per gli accertamenti di competenza.