Ancora un incendio nel Salento, a Gallipoli Fiat Ducato distrutto dalle fiamme

È di un furgone andato distrutto, il bilancio dell’ultimo incendio avvenuto nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.15, quando il Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti nella “Città Bella”, in quanto, in Via Ungaretti, un Fiat Ducato, adibito al trasporto di persone, è stato interessato dalle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno prontamente domato le fiamme per poi mettere in sicurezza il veicolo e la zona, impedendo che l’incendio causasse ulteriori danni a cose o persone.

Allo scopo di determinare le cause che hanno provocato i fatti sono attualmente in corso le indagini.