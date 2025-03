Brucia un furgone a Corigliano d’Otranto, si indaga sulle cause

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi a mezzi di trasporto nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.24, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, Distaccamento di Maglie, è intervenuta nel comune di Corigliano d’Otranto, in via Corileo, 54, per fiamme che hanno interessato un furgone parcheggiato in strada.

Il veicolo, un Ford Transit Connect 230, si è incendiato nella zona del vano motore e sul lato sinistro. L’intervento dei Caschi Rossi, ha consentito di spegnere l’incendio e di mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone o cose.

Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.

Sul posto presenti i Carabinieri della Stazione locale per i rilievi di competenza.