Incendio a Ruffano, furgone frigo in fiamme. Indagini in corso

Alle prime luci di oggi, , intorno alle ore 5:00, un incendio ha interessato un furgone frigo parcheggiato in via delle Industrie, nella zona industriale di Ruffano.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme.

L’incendio si è concentrato nella parte anteriore del veicolo, coinvolgendo la cabina e il vano motore di un Fiat Ducato. Grazie al pronto intervento dei Caschi Rossi, è stato possibile limitare i danni e impedire che le fiamme si propagassero alle altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Tricase per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini. Al momento, le cause che hanno originato l’incendio restano ancora da chiarire. Non si esclude alcuna ipotesi.