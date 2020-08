Incendiato il camioncino della frutta, indagini in corso per cercare l’autore

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco costretti ad intervenire, poco dopo le 3.00, per spegnere le fiamme che avevano avvolto un furgoncino, parcheggiato all’angolo tra via Luigi Pappacoda e via di Vereto, nel quartiere San Pio. Il rogo ha quasi distrutto il mezzo, di proprietà di un 41enne leccese e utilizzato per la vendita di frutta e verdura. Le fiamme hanno annerito la facciata di un edificio e rischiato di ‘coinvolgere’ anche le altre vetture parcheggiate vicino.

Sono stati alcuni passanti a chiedere aiuto. Sul posto, insieme ai Caschi rossi che hanno domato il fuoco, anche gli uomini delle forze dell’Ordine. Il dubbio è che non si sia trattato di un incidente. Non è escluso del tutto, infatti, che sia stato un gesto doloso, ma toccherà agli agenti delle sezione volanti – che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi della sezione Scientifica – fare luce sulle cause dell’accaduto. Nelle mani dei poliziotti della questura sono finiti alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Una, in particolare, sembra che abbia immortalato un giovane, forse l’autore del gesto.

Non resta che dare un nome a quel volto impresso nei firmati per capire quali siano le sue eventuali responsabilità. Anche la vittima, il proprietario del furgoncino, è stato ascoltato.