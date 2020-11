A fuoco due furgoni nella notte a Presicce-Acquarica, si sospetta il gesto doloso

Attualmente la pista più battuta è quella del gesto doloso ma, al momento sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause e solo al termine, gli inquirenti potranno stabilire se si sia trattato di dolo.

Fiamme nella notte nel comune di Presicce-Acquarica, dove, intorno alla mezzanotte i Vigili del Fuoco sono stati a chiamati a intervenire in Via Tommaso Fiore, nei pressi dell’area mercatale, allo scopo di domare un incendio che ha interessato due furgoni, uno di marca Opel, l’altro Citroen a noleggio di proprietà di un uomo del posto.

Non appena giunti sul luogo dei fatti i Caschi Rossi si sono prontamente messi all’opera per compiere tutte le operazioni di spegnimento, poi, una volta terminate, insieme ai Carabinieri, hanno dato il via alle verifiche per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Ancora non si conoscono con esattezza le cause, ma ripetiamo che non si esclude la pista dolosa, anche perché, lo scorso 11 aprile, altri due furgoni Renault Traffic, dello stesso proprietario, furono dati alle fiamme nella stessa strada. In quel caso a occuparsi delle indagini gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano.