Vasto incendio tra Galatina e Soleto, vanno a fuoco 400 ettari di terreno

Non c’è tregua per i Vigili del Fuoco in queste giornate roventi, chiamati ogni giorno a intervenire nel Salento per il divampare di incendi nelle campagne del territorio.

L’ultimo in ordine di tempo questa mattina, quando sono hanno dovuto domare un rogo molto esteso nelle vicinanze dell’aeroporto di Galatina.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 11.00, quando le fiamme si sono sviluppate su un’area tra Galatina e Soleto.

Sul posto, una volta lanciato l’allarme sono intervenuti i Caschi Rossi del Comando Provinciale di Lecce e del distaccamento di Ugento, che hanno faticato non poco per spegnere le lingue di fuoco. Sono state necessarie, infatti, quattro autobotti, di cui una di proprietà dell’Aereonautica Militare per contenere l’incendio, che poteva avere conseguenze ben più gravi, in quanto sviluppatosi nei pressi di un distributore di Metano.

Dopo cinque ore di lavoro si è riusciti a domarlo anche se ha portato alla distruzione di circa 400 ettari di terreno.

Sul luogo anche i volontari della Protezione Civile di San Donato, Galatina e Aradeo, oltre che i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti di Polizia, è stato richiesto anche l’intervento di un canadair.