Ennesima autovettura in fiamme nel Salento, a Merine distrutta una Hyundai

Non accenna minimamente a placarsi il fenomeno degli incendi che colpiscono le autovetture.

La natura che ha portato ai fatti è in fase di investigazione e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirla.

Alle prime luci dell’alba di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 5.15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire a Merine, in Via Lizzanello, perché una macchina, una Hyundai I30 di proprietà di un 40enne, è stata oggetto delle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno constatato che il mezzo era totalmente avvolto dal fuoco e hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Il pronto intervento degli uomini di “Viale Grassi”, ha fatto sì che i danni si limitassero all’auto coinvolta, senza ulteriori conseguenze per cose o persone.

Attualmente sono in corso le indagini per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al rogo.