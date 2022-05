Tragedia sfiorata nei mari di Leuca, va a fuoco un’imbarcazione. Salvati i tre passeggeri

Fortunatamente il pronto intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato gravi, gravissime conseguenze, altrimenti, adesso potremmo parlare di tragedia.

Momenti di paura, di vero e proprio terrore sono stati vissuti nella nottata appena trascorsa da tre persone a bordo di un’imbarcazione.

Le lancette dell’orologio avevano superato da poco la mezzanotte, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, di Lecce, insieme a una motobarca pompa dei colleghi di Taranto, è stata chiamata a intervenire a Santa Maria di Leuca.

A circa 5 miglia dalla località rivierasca, infatti, su un natante di circa 24 metri, battente bandiera del Montenegro si è sviluppato un incendio.

Sul posto, erano già intervenuti i militari della Capitaneria di Porto che hanno prontamente tratto in salvo l’equipaggio composto da tre persone.

Nonostante i tentativi di domare le fiamme, conclusisi solo in mattinata, non è stato possibile evitare che la barca affondasse. Le tre persone non risultano ferite.