In fiamme l’Istmo Beach Club di Frigole, si segue la pista dolosa

E’ andato a fuoco a Frigole l’Istmo Beach Club, il lido di proprietà del fratello dell’attuale consigliere comunale di Lecce ed ex assessore Rino Martini. L’orario in cui si sono viste estendersi le fiamme ed il fatto che non ci fosse nessun filo di allaccio alla corrente elettrica (la struttura viene utilizzata nel periodo estivo come sede del bar del lido), fa propendere per la pista dolosa.

Erano infatti le 10.30 della mattina quando grazie alla segnalazione di alcuni passanti sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce che appena giunti nella marina del capoluogo hanno potuto constatare l’accaduto. Le fiamme avevano divorato la struttura in legno che d’estate viene adibita come bar per i frequentatori del lido balneare.

Tutto fa propendere per un atto doloso anche se nelle prossime ore a seguito di più puntuali sopralluoghi si potrà risalire alla causa certa dell’incendio.