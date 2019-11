Ancora in fiamme un’auto in Via Potenza, è la seconda volta in poco più di un mese. Caccia all’autore

Un nuovo caso di incendio ai danni di un’autovettura si è registrato a Lecce e, a distanza di poco più di un mese, sempre in Via Potenza.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, nella strada ubicata nella Zona 167 A, nel capoluogo salentino, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a domare le fiamme sprigionatesi da un mezzo, una Jeep Compass, parcheggiato sull’arteria cittadina.

I Caschi Rossi giunti sul posto hanno dapprima completato le operazioni di spegnimento e, successivamente, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, giunti insieme a loro, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al rogo. Il gesto, senza alcun dubbio, è doloso. Una telecamera di videosorveglianza, infatti, ha immortalato l’autore del gesto, mentre, giunto davanti al mezzo gli dà fuoco dopo averla cosparsa di liquido infiammabile.

Ingenti i danni che ha provocato l’avvenimento. La parte anteriore del suv, infatti, è stata totalmente distrutta, così come gli interni interessati dall’incendio.

È questo, ripetiamo, il secondo caso in poco più di un mese in Via Potenza. Lo scorso 11 ottobre, infatti, alle prime luci dell’alba, le lancette dell’orologio segnavano orientativamente le 6.00, ad andare in fiamme nei pressi del Parco Madre Teresa di Calcutta, era stata un Fiat 500 L.