Brucia nella notte un’auto a Lizzanello, fiamme distruggono una Jeep Renegade

A sole ventiquattro ore dall’incendio che ha colpito una Citroen C4 a Galatina, nella nottata appena trascorsa, un’altro mezzo è stato colpito dalle fiamme.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.30, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è intervenuta nel Comune di Lizzanello, in via Giovanni Pascoli, per il rogo di un’autovettura Jeep Renegade, parcheggiata sulla strada, di proprietà di una residente del luogo.

Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo, danneggiando inoltre altre due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze e il portone d’ingresso in alluminio del vano scala di un fabbricato .

L’intervento degli uomini di “Viale Grassi, ha fatto sì che le lingue di fuoco fossero contenute alla sola autovettura, scongiurando la propagazione verso gli altri veicoli e l’edificio, garantendo così la tutela della pubblica incolumità.

Presenti sul posto i Carabinieri del Nord della Compagnia di Lecce e della Stazione locale