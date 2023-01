Auto in fiamme nella notte a Tricase, il fuoco distrugge una Kia

Non appena intervenuti i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, ciononostante, questo, non ha impedito che l’auto andasse completamente distrutta.

Le lancette dell’orologio avevano superato da pochi minuti la mezzanotte, quando, a Tricase i Caschi Rossi del distaccamento locale, sono stati chiamati a intervenire in Via Leuca, dove, una Kia aveva preso fuoco.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno prontamente domato le fiamme, ma il mezzo, ripetiamo, è andato totalmente distrutto.

Le fiamme hanno interessato anche una Fiat Panda parcheggiata nelle immediate vicinanze, senza che questa subisse danni gravi.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, è stata messa in sicurezza la zona e poi hanno preso il via i rilievi per stabilire con esattezza le cause che hanno causato i fatti.