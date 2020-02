Attimi di paura all’Istituto Fermi di Lecce, scoppia un incendio in laboratorio. Classe evacuata

Sono stati momenti di paura quelli vissuti, questa mattina, all’Istituto Industriale “Enrico Fermi” di Lecce dove – per cause ancora tutte da chiarire – si è sviluppato un principio di incendio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che il rogo sia divampato in magazzino di “deposito metalli”, oggi in disuso.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse accadendo, è scattato, come da prassi, il piano di evacuazione della classe del plesso che si affaccia su via Merine, vicino al deposito in ‘fiamme’. Nel giro di pochi minuti, gli studenti, gli insegnanti si sono riversati in strada, al sicuro.

Sul posto, non appena dato l’allarme, sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. I ‘caschi gialli’ dopo aver domato l’incendio si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire, con esattezza, le cause che hanno portato all’accadimento. Sul posto, anche le volanti della Questura e le ambulanze del 118, accorse per precauzione. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito a parte uno studente maggiorenne che, per azionare l’allarme, si è graffiato alla mano. Nulla di grave, quindi. Né si segnalano intossicazioni da fumo.

Al momento non si hanno notizie precise in merito, ma sembrerebbe si sia trattato di un incendio accidentale che è stato ‘contenuto’ prima che provoccasse danni alla struttura.