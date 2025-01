Brucia una Lancia Libra a Trepuzzi, si indaga sulle cause

Nella nottata appena trascorsa, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è intervenuta a per spegnere le fiamme che hanno interessato un’autovettura parcheggiata in via John Fitzgerald Kennedy, nelle immediate vicinanze del civico 118, nel centro abitato di Trepuzzi.

Dai rilievi effettuati, si è constatato che l’incendio ha coinvolto parzialmente la parte anteriore di un’autovettura Lancia Libra. Le fiamme, oltre a danneggiare l’auto, hanno interessato i contatori del gas situati in prossimità del civico 118.

L’operazione di spegnimento ha impedito la propagazione del rogo, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza delle persone e dei beni nelle vicinanze.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Trepuzzi, supportato Gruppo Radiomobile del Norm di Lecce.