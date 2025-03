Brucia nella notte un’auto a Matino, Lancia Y distrutta dalle fiamme

Non accenna minimamente a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture, l’ultimo in ordine di tempo nella nottata appena trascorsa.

Intorno alle ore 01:40, una squadra del Comando Provinciale di Lecce dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Maglie – è intervenuta nel comune di Matino, in via Tripoli 13, per l’incendio di un’auto parcheggiata in strada.

All’arrivo dei Caschi Rossi, l’incendio aveva totalmente distrutto una Lancia Y.

Le fiamme, inoltre, hanno danneggiato, per irraggiamento, anche le pareti di facciata delle abitazioni adiacenti. L’intervento degli uomini del distaccamento magliese, ha impedito la propagazione del rogo, evitando ulteriori danni a persone e cose e garantendo la sicurezza pubblica.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Casarano per gli accertamenti del caso.