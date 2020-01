Prendono fuoco i mobili in tavernetta. I pompieri domano l’incendio e salvano un cane

C’è voluta l’esperienza e la professionalità di 7 unità del Comando dei Vigili del Fuoco e l’impiego di due mezzi per domare l’incendio che era divampato stamattina in un’abitazione leccese e mettere in salvo il cagnolino che era rimasto intrappolato nel fumo che si era sprigionato in tavernetta.

L’episodio, come detto, è accaduto alle prime luci dell’alba in Via San Francesco di Paola, quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Caschi Rossi, si è sviluppato un incendio all’interno di una tavernetta, dove hanno preso fuoco alcune parti di mobilio. In quel momento in casa c’erano due bambini con i genitori.

Accortisi delle fiamme, tutti in gran fretta si sono messi in salvo e hanno chiamato i pompieri. Nella tavernetta, però, era rimasto il loro cane intrappolato tra i fumi dell’incendio. I vigili del fuoco, con l’ausilio degli autorespiratori e di una termo-camera, hanno individuato, portato in salvo e riconsegnato ai suoi padroni il piccolo animale.