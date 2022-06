Incendio lungo la S.S.101 all’altezza dello svincolo per Gallipoli. Le fiamme hanno quasi raggiunto le abitazioni

Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco salentini. Dalle 16.30 fino al tardo pomeriggio varie squadre di Caschi Rossi di Lecce, Gallipoli, Veglie, Ugento sono state impegnate per lo spegnimento di un vasto incendio sulla Strada Statale 101 all’altezza della svincolo per Gallipoli. Sul posto anche unità Anti Incendio Boschi, autobotti e due pattuglie DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

Le fiamme hanno interessato oltre un ettaro dello spartitraffico che ha causato l’immissione di fumo della combustione sulla strada. I Vigili del Fuoco hanno chiesto la totale chiusura della SS 101 nella zona in cui si è verificando l’evento. Le fiamme hanno raggiunto anche la parte prospiciente la SS 101 minacciando alcune abitazioni limitrofe.

Una delle squadre impegnate è stata dirottata a protezione di queste evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Minacciata anche una attività imprenditoriale nelle vicinanze.