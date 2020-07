Incendio a Lido Conchiglie, il vento di maestrale non aiuta. In azione i Canadair

Il forte vento di maestrale che sta soffiando in queste ore sul Salento non sta aiutando i Vigili del Fuoco impegnati a spegnere, non senza difficoltà, un vasto incendio scoppiato, questa mattina, non lontano da Lido Conchiglie e non ancora domato. Le operazioni sono complesse tanto che, in quel tratto di Gallipoli, sono dovute confluire diverse squadre, tutte al lavoro per spegnere il rogo che sta ‘divorando’ la vegetazione, arrivando sino alla zona della Montagna Spaccata – Rupi di San Mauro.

L’intervento dei caschi rossi è ancora in corso ma le fiamme, alimentate dalle raffiche, continuano a propagarsi “minacciando” anche le strutture ricettive e le abitazioni nella zona. Non è ancora necessario, ma è quasi pronto un piano di evacuazione di turisti e residenti che sarà eventualmente attuato con l’aiuto dei volontari della Croce Rossa. Per precauzione, alcune famiglie sono state già allontanate.

A supporto degli uomini in divisa sono arrivati da Lamezia Terme i Canadair. Quando tutto sarà finito, sarà importante capire le cause che hanno scatenato l’inferno che ha coinvolto 4 comuni.

«Ogni volta, vedere questo macabro spettacolo, è sempre un colpo al cuore. Dalle dinamiche si sospetta che anche questa volta la natura dell’incendio sia di tipo doloso, nelle prossime ore presenterò denuncia contro ignoti. Questa storia deve finire» scrive il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, su Facebook.