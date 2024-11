Incendio devasta Lido a Marina di Pescoluse, indagini in corso

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce è stata allertata per un incendio che stava divampando a Marina di Pescoluse all’interno del Lido Giglio.

Le fiamme, hanno interessato struttura in legno di circa 200 mq e si sono rapidamente propagate, causando danni ingenti aIl tempestivo intervento dei Caschi Rossi, che hanno lavorato incessantemente, hanno consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. Gli uomini delle Forze dell’Ordine, intervenuti sul posto, stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e individuare le eventuali cause che hanno innescato il rogo. Non si esclude alcuna ipotesi.