A fuoco la struttura in legno di un lido a Torre Squillace, si indaga sulle cause

Nella serata di ieri, le lancette segnavano all’incirca le 20.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, sono stati chiamati a intervenire a Torre Squillace, Marina di Nardò, in quanto un incendio aveva interessato la struttura inlegno dello stalibilmento balneare “Acqua Azzurra Beach &Club”.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno prontamente messo in atto tutte le procedure per fronteggiare e contenere il rogo, intervenendo su più fronti e coadiuvati da due squadre con autobotte, provenienti dal Comando Provinciale di Lecce e dal distaccamento di Gallipoli. .

Le operazioni si sono terminate intorno alle 2.00 di notte, con il completo spegnimento delle fiamme, evitando ulteriori danni.

Attualmente sono in corso le indagini per determinare l’origine e la natura del fuoco.