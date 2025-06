Incendio sulla litoraneatra: fumo visibile a chilometri. ‘Brucia’ anche Torre Chianca

Estate, tempo di mare…e di incendi. Uno è scoppiato sulla litoranea ionica, nel tratto che da Torre Pali conduce a Pescoluse. Le fiamme, alimentate dal vento, avrebbero “minacciato” le abitazioni tant’è che, per ragioni di sicurezza, è stata disposta una evacuazione preventiva. Tutte le case situate nel raggio tracciato dalle autorità dovranno essere, momentaneamente, lasciate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tricase, Gallipoli e Ugento che con il prezioso aiuto dei volontari della Protezione Civile stanno cercando di contenere il fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa delle temperature e del vento che in queste ore sta soffiando sul Salento e che continua a spingere le fiamme verso l’entroterra. In aiuto i canadair che hanno sparso schiuma ritardante e acqua nella zona interessata dall’incendio per cercare di spegnere gli ultimi focolai.

Nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dolosa. Gli inquirenti e i tecnici dei Vigili del Fuoco condurranno, nelle prossime ore, i rilievi necessari per accertare le cause che hanno scatenato l’inferno di fuoco.

Il fumo, visibile a chilometri di distanza, ha creato non pochi disagi alla viabilità e ha costretto i residenti a tenere chiuse porte e finestre. La strada provinciale 91 è stata chiusa al traffico.

Incendio a Torre Chianca

Mentre i Caschi gialli erano impegnati sulla litoranea ionica un altro incendio è scoppiato tra Torre Chianca e Casalabate, rendendo il lavoro dei pompieri ancora più arduo. L’orologio aveva da poco segnato le 14.00, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme che si stavano propagando in direzione Spiaggiabella e hanno chiamato i Vigili del fuoco.

Anche in questo caso, la tramontana e le alte temperature hanno alimentato il fuoco che ha raggiunto alcune abitazioni e reso necessaria l’evacuazione. Durante le concitate fasi dell’emergenza, una donna avrebbe accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che con l’aiuto dei volontari della Protezione civile stanno cercando di domare le fiamme. Presenti anche i carabinieri che stanno gestendo l’evacuazione.

È ancora presto per la conta dei danni.