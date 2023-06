Incendio devasta un lounge bar a Torre Pali. Cause in corso di accertamento, si indaga

A 24 ore di distanza dall’incendio che ha danneggiato una pizzeria a Gallipoli, nella nottata appena trascorsa, un altro esercizio di ristorazione è stato colpito dalle fiamme.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.45, quando, le squadre dei Vigili del Fuoco di Tricase e Ugento, supportate da un’autobotte e mezzi per la protezione delle vie respiratorie giunte dal Comando Provinciale di Lecce, sono state chiamate a intervenire a Torre Pali, marina di Salve, in quanto un rogo si era sviluppato presso il lounge bar pizzeria Salè, in Via Attendolo.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato il fuoco, per poi mettere in sicurezza la zona e il luogo. Il pronto intervento ha scongiurato altri danni a cose o persone.

Una volta terminato, poi, si sono messi all’opera per compiere i rilievi del caso stabilire con esattezza le cause che hanno provocato i fatti.

Le fiamme hanno interessato i locali bar e cucina, danneggiando l’intera struttura costruita in legno e coibentato. Ingenti i danni.