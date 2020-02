Fiamme nella notte a Copertino, a fuoco un magazzino di Via Crispi. Indagini in corso

Il locale di proprietà di tre fratelli del posto. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco, sul posto anche i Carabinieri. Da stabilire le cause.

Se si sia trattato di un rogo doloso o accidentale, spetterà, come sempre, alle Forze dell’Ordine stabilirlo, a ogni modo, la sera trascorsa da alcuni residenti a Copertino non è stata delle più tranquille.

Nella serata di ieri, tra le 22.30 e le 23.00, nella città del “Santo dei Voli”, in Via Crispi, per cause ancora da chiarire, è divampato un incendio all’interno di un magazzino di utensili di proprietà di tre fratelli del posto.

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo i residenti che, appena resisi conto hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul luogo, quindi, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

Insieme a loro anche i militari dell’Arma della Tenenza locale. una volta ultimate le operazioni di spegnimento, Caschi Rossi e Carabinieri, si sono prontamente messi all’opera per stabilire con esattezza le dinamiche che hanno portato al divampare dell’incendio.