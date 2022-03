Va a fuoco il garage attiguo all’abitazione. I Caschi Rossi salvano i gatti intrappolati

Le cause sono ancora in fase di accertamento ma la paura per l’incendio che si era generato è stata tanta. Intorno alle 16.00, infatti, in località Masseria Cavoti nel Comune di Soleto, è dovuta intervenire una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie insieme a due supporti provenienti dal Comando Provinciale di Lecce per spegnere le fiamme che stavano consumando un garage attiguo ad una abitazione civile.

La situazione ai caschi Rossi è sembrata subito compromessa. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore al fine di riuscire a domare le fiamme. Durante le operazioni di spegnimento sono stati recuperati anche due gatti che erano rimasti intrappolati nel garage.