Brucia nella notte una Mercedes a Gallipoli, indagano i Carabinieri

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco del Distaccamento gallipolino. Sul posto anche i militari del Norm della Compagnia locale

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03.30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – Distaccamento di Gallipoli –  è intervenuta nella “Città Bella” per un incendio che ha interessato una Mercedes parcheggiata nel centro abitato di Gallipoli.

L’intervento del personale dei Caschi Rossi, ha fatto sì che venisse domato il rogo e a evitare il propagarsi delle fiamme alle altre autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, salvaguardando così l’incolumità pubblica e privata 

Sul posto erano presenti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Locale per il prosieguo delle indagini.

Cause dell’incendio in corso di accertamento.

