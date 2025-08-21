Brucia nella notte una Mercedes a Gallipoli, indagano i Carabinieri

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03.30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – Distaccamento di Gallipoli – è intervenuta nella “Città Bella” per un incendio che ha interessato una Mercedes parcheggiata nel centro abitato di Gallipoli.
L’intervento del personale dei Caschi Rossi, ha fatto sì che venisse domato il rogo e a evitare il propagarsi delle fiamme alle altre autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, salvaguardando così l’incolumità pubblica e privata
Sul posto erano presenti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Locale per il prosieguo delle indagini.
Cause dell’incendio in corso di accertamento.