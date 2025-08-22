Fiamme nella notte a Torre Chianca, a fuoco una Mercedes Classe A

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 03.18, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta a Torre Chianca, Marina di Lecce, in via delle Pesche, per l’incendio di un’autovettura parcheggiata in strada.

Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte anteriore di una Mercedes Classe A.

Grazie al tempestivo intervento dei Caschi Rossi, l’incendio è stato domato e le operazioni di bonifica hanno impedito l’estendersi delle fiamme, evitando ulteriori danni a persone, cose e alle abitazioni circostanti.

Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.