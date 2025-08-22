Fiamme nella notte a Torre Chianca, a fuoco una Mercedes Classe A

L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie. Sul posto gli agenti di Polizia di Stato della Questura di Lecce

Nella nottata appena trascorsa, intorno alle ore 03.18, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta a Torre Chianca, Marina di Lecce, in via delle Pesche, per l’incendio di un’autovettura  parcheggiata in strada.

Le fiamme hanno interessato parzialmente la parte anteriore di una Mercedes Classe A.

Grazie al tempestivo intervento dei Caschi Rossi, l’incendio è stato domato e le operazioni di bonifica hanno impedito l’estendersi delle fiamme, evitando ulteriori danni a persone, cose e alle abitazioni circostanti.

Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.

