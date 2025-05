Bruciano Mercedes e Peugeot a Tricase, ennesimo incendio di auto in provincia

Due autovetture in fiamme, è questo il bilancio dell’ennesimo incendio avvenuto nel Salento

Nella nottata appena trascorsa, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Tricase – è intervenuta alle ore 23:20 circa nel Comune di Tricase, in via Michelangelo Pisanelli, per l’incendio di due autovetture regolarmente parcheggiate in strada. Si tratta di una Mercedes E 220 e di una Peugeot 5008.

L’intervento ha consentito lo spegnimento delle fiamme che hanno interessato i mezzi e il raffreddamento della facciata di un edificio adiacente, scongiurando il propagarsi delle fiamme alla struttura e salvaguardando la sicurezza pubblica.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione locale per gli adempimenti e gli accertamenti di competenza.